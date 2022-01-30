غدا.. آخر يوم لصرف تموين يناير 2022 للمواطنين حاملي البطاقات الذكية

تنتهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الاثنين الموافق 31 يناير 2022، من صرف السلع التموينية المقررة ضمن حصة كل بطاقة تموينية لشهر يناير الجاري، والذي بدأ الصرف فيه منذ بداية الشهر، إذ تتيح منافذ الصرف التموين الشهري للمواطنين الحاملين لبطاقات التموين الذكية منذ بداية الشهر وحتى نهايته.

آخر فرصة لصرف تموين يناير

فيما أوضح مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنَّ غدًا الاثنين يعتبر آخر فرصة للمواطنين الذين لم يصرفوا تموين شهر يناير، وذلك تجنبًا لسقوط الحصص التموينية للشهر عنهم، قائلًا: «بمجرد بداية الشهر الجديد يسقط التموين عن الشهر الذي سبقه إذا لم يصرف صاحب بطاقة التموين، حصته المخصصة لبطاقته من خلال ماكينة الصرف المتواجدة لدى منافذ البدالين أو منافذ مشروع جمعيتي أو لدى فروع المجمعات الاستهلاكية».

نسبة صرف السلع التموينية لشهر يناير

وبلغت نسبة صرف السلع التموينية لشهر يناير حتى الآن 99% من إجمالي المواطنين المستحقين لصرف السلع والبالغ 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموينية مقيدة على منظومة الدعم التمويني.

وتختلف حصة كل بطاقة تموينية عن الأخرى، إذ يحدد عدد أفراد البطاقة الواحدة الحصة المقررة للبطاقة من سلع أساسية، حيث يحصل كل فرد مقيد على البطاقة على قيمة 50 جنيهًا دعمًا شهريًا في صورة سلع أساسية من «سكر وزيت وأرز» وسلع أخرى من اختياره مثل: «العدس والفول والمكرونة والدقيق والجبنة ومساحيق الغسيل»، وذلك حتى الفرد الرابع في البطاقة، فيما يحصل الأفراد المقيدين على البطاقة بدءا من الفرد الخامس على 25 جنيهًا دعم شهري.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية للمواطنين من منافذ الصرف التابعة لمحافظة صدور البطاقة التموينية سواء منافذ البقالين التموينيين أو منافذ مشروع جمعيتي أو فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات.