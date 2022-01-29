تحرير 254 مخالفة مرورية وتحصيل 52 ألف جنيه غرامات في الغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، حملة مرورية مكبرة تستهدف إحكام التواجد الشرطي ومواجهة قائدي السيارات والدراجات النارية والتوك توك من الخارجين على القانون، والمخالفين لقواعد سير المركبات، وأسفرت تلك الحملة عن تحرير 254 مخالفة مرورية وتحصيل 52 ألف جنيه غرامات فورية، بمراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات.

تحرير 254 مخالفة مرورية وتحصيل 52 ألف جنيه غرامات

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور بالغربية، يفيد بخروج طواقم حملات مرورية ثابتة ومتحركة، استهدفت ردع قائدي السيارات والدراجات النارية والتوك توك المخالفين، تحت قيادة المقدم محمود أبو المكارم، رئيس مباحث مرور الغربية، والعقيد أيمن مكاوي، مدير إدارة مباحث المرور بمركزي سمنود والمحلة، والتي أسفرت عن إحكام التواجد الشرطي وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.

جهود أمنية لضبط المخالفين

كما تضمنت نتائج الحملات المرورية، عن مصادرة 34 سيارة ملاكي وربع نقل لمخالفة عدم تركيب لوحات معدنية والملصق الإلكتروني وضبط 25 توك توك مخالف بالسير بالشوارع الرئيسية و64 دراجة نارية وسكوتر بدون لوحات معدنية وسحب تراخيص 34 قائد سيارة لانتهاء رخص التسيير والقيادة الخاصة بمركباتهم.

في المقابل أعطى مدير أمن الغربية، توجيهاته العاجلة إلى مدير إدارة مباحث المرور بنشر طواقم مرورية ثابتة ومتحركة بزمام الطريق الزراعي والطريق الدولي «المحلة - كفرالشيخ» و«طنطا - كفرالشيخ»، تيسيرا للحركة المرورية والنقل والمواصلات للمواطنين، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية وهبوب الرياح والعواصف الباردة وشيوع الشبورة المائية.

لجان ثابتة ومتحركة بطول «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري حول ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق في كل واقعة.