ضبط 2520 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. منها لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم «الغش التجاري والصناعي - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنوعت بين «252 قضية مخابز ودقيق، 24 قضية غش غذائي، 24 قضية لحوم ودواجن وأسماك، 7 قضايا غش غير غذائي، 25 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية.

ضبط 1250 قضية تموينية متنوعة

كما اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط «4083 قضية تنوعت بين المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات».

ضبط 12429 قضية سرقة تيار كهربائي

كما جرى ضبط 12429 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و220 قضية أخرى في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

وتم ضبط 158 قضية متنوعة أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص»، وأيضًا 1250 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية».