بمناسبة عيدها الـ70.. استخراج المستندات الشرطية للمواطنين بالمجان

أعلنت وزارة الداخلية، استخراج المستندات الشرطية بدون رسوم من «إدارات المرور - إدارات قطاع الأحوال المدنية» بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لعدد من المواطنين المتقدمين لاستخراج تلك الوثائق.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التي جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة؛ للدفاع عن تراب الوطن.

استخراج 8583 بطاقة رقم قومي

كما أوفد قطاع الأحوال المدنية، قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بمحافظات «القاهرة - المنوفية – الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر – المنيا – أسوان ».

وأسفرت تلك القوافل، عن استخراج«8583» بطاقة رقم قومي، و«10830» مصدرًا مميكنًا.

ونظرًا للإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار القوافل بهًا، اعتبارًا من السبت الموافق 29/1/2022، لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

تقديم الخدمات للحالات الإنسانية

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة؛ لتقديم كافة التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.