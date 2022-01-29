ضبط هاربين من 21 حكمًا قضائيًا وغرامات بـ7 ملايين جنيه بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة.

سقوط هارب من 19 حكمًا قضائيًا

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «مقاول- مقيم بدائرة القسم»، المحكوم عليه في 19 حكمًا في قضايا «مبانٍ، كهرباء» بإجمالي حبس 12 سنة وشهرين، وغرامة مالية مستحقه بلغت نحو 3 ملايين و653 ألف جنيه.

ضبط مقاول هارب من حكمين قضائيين

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «مقاول - مقيم بدائرة القسم»، المطلوب التنفيذ عليه في حكمين غرامات مبان، بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 2.259.200 جنيه.

بمواجهة المتهمين، بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.