ما هو جمع كلمة بعض التي يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي؟

كشف أحمد عباس، مدرس لغة عربية عن جمع كلمة بعض التي يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي، موضحاً أن جمعها هو أبعاض على وزن أفعال وهي مشتقة من الجزء من الكلمة، مسترشداً على ذلك بأن بعض الشيء يعني جزء وأبعاض تعني تجزئة الشي أي طائفة من البعض عندما تقول هذه الدار متصلة بعضها ببعض أي تقصد جزء من هذا البعض وليس الكل.

وأضاف «عباس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جمع كلمة بعض التي يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي تأتي طبقاً للمعجم الوسيط أبعاض، موضحاً أن البعض ينسب ويضاف إلى الكل سواء كان هذا الكل كلياً في نفسه، مثل «إن بعض الظن إثم».

من جانبه، قال محمود البارودي، مدرس لغة عربية، إن جمع كلمة بعض التي يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي أبعاض طبقاً لمعجم لسان العرب ومعجم المعاني الجامع ومعجم عربي عربي، موضحاً أنها تأتي على وزن أفعال.

وأضاف «البارودي» لـ«الوطن»، أن جمع كلمة بعض لا تجوز بعوض لأن البعوض هو الحشرة ولكن أبعاض يقصد أجزاء معينة، لافتاً إلى أن اللغة العربية ثرية في مفرداتها وبها الكثير من الكلمات التي تشمل أكثر من معنى.

وفي سياق منفصل، يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنه تم التواصل مع إدارات محافظة القاهرة والاطمئنان على سير الامتحان وعدم وجود أي شكوى.

وأضافت المديرية في بيان لها، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وغطى كافة جوانب المنهج المقرر في الفصل الدراسي الأول وتم التشديد على العمل بهدوء داخل اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان والمتابعة الدقيقة الصحية للطلاب من خلال مرور الزائر الصحي على اللجان والإبلاغ فورا على أي اشتباه لحالة طالب داخل اللجان.