ما هو جمع كلمة عصر التي يبحث عنها الطلاب؟.. أساتذة لغة عربية يجيبون

كشف أحمد عباس، مدرس لغة عربية، عن جمع كلمة عصر التي يبحث عنها الطلاب، موضحاً أن كلمة عصر تعني زمن وجمعها عصور وأعصر وجاءت في القرآن الكريم كنوع من أنواع القسم «وَالْعَصْرِ ﴿۱﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿۲﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾»، مؤكداً أنها استخدمت كأداة قسم ووسيلة للقسم.

جمع كلمة عصر عصور وأعصر

وأضاف «عباس» لـ«الوطن»، أن كلمة عصر التي يبحث عنها الطلاب، تأتي بأكثر من معنى، ومنها بمعنى عصير البرتقال وتأتي في وقت العصر، وهناك من يخلط الأمور بين العصر والعُسر، موضحاً أن العصر تستخدم في البلاغة في درس التورية تعني استخدام كلمة لها معنيين أحدهما قريب والأخر بعيد مثل هل يجوز شرب الليمون بعد العصر.

وأكد أحمد عباس، أن المعنى القريب هو عصر الليمون والمعنى البعيد هو وقت صلاة العصر، لافتاً أن جمع كلمة عصر التي يبحث عنها الطلاب يأتي طبقاً لمعجم الوسيط عصور، مشيراً إلى أن وقت العصر نفسه لا يوجد له جمع.

جمع كلمة عصر تأتي على وزن فعول وأفعل

من جانبه، قال محمود البارودي، إن جمع كلمة عصر التي يبحث عنها الطلاب هي عصور وتعني التوقيت أو الزمن، موضحاً أن الكلمة جمعها عصور وأعصر طبقاً لمعجم المعاني الجامعي ومعجم عربي عربي والمعجم الوسيط، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تأتي على وزن فعول وأفعل.

طلاب الصف الثالث الإعدادي يؤدوا امتحان اللغة العربية ورقياً

وفي سياق منفصل، يؤدي اليوم، طلاب الصف الثالث الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا كقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

وأكد ياسر أحمد، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، إن الامتحان يسير بصورة منتظمة ووسط إجراءات وقائية مشددة، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي شكون من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة في الامتحان.