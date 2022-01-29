ما هو جمع كلمة قطار التي يبحث عنها الطلاب؟.. معلم لغة عربية يجيب

قال أحمد عباس، مدرس لغة عربية، إن جمع كلمة قطار التي يبحث عنها الطلاب، هو قطارات وقطر وقطرات، موضحاً أنها تأتي بأكثر من معنى مثل قطار من الإبل وتعني الإبل التي تسير خلف بعضها على نسق واحد والقطار هو مجموعة من مركبات السكة الحديدة والتي تجرها قاطرة واحدة.

جمع كلمة قطار يستخدم في الأمثال

وأضاف «عباس» في تصريحه لـ«الوطن»، أن كلمة قطار التي يبحث عنها الطلاب من أشهر الجمل والأمثلة التي تستخدم فيها هي جملة «فاتها فرصة الزواج أو قطار الزواج»، موضحاً أن كلمة قطار تأتي منه مشتقات مثل مقطورة وهي العربيات الثقيلة المحملة بالمعدات الثقيلة وتأتي كلمة قطّر مثل قطّر الدواء في الأذن أو قطر بالقطارة.

كلمة قطار تأتي بصيفة الاسم أو الفعل

وأوضح مدرس اللغة العربية، أن جمع كلمة قطار التي يبحث عنها الطلاب، تأتي على صيغة الاسم أو الفعل وذلك طبقاً لمعجم المعاني، لافتاً إلى أن اللغة العربية بها العديد من المعاني التي تحمل أكثر من تفسير في جمل مختلفة.

يذكر أن طلاب الصف الثالث الإعدادي، بدأوا صباح اليوم السبت الموافق 29 يناير الجاري، امتحانات الشهادة الإعدادية، بمادة اللغة العربية في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وكثفت المديريات التعليمية من استعداداتها لبدء الامتحانات سواء بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة أو توزيع المعلمين على اللجان الامتحانية بما يحافظ على سرية عقدها وانتظامها.

«شعبان»: منع دخول أي طالب بالهاتف المحمول

قال ناصر شعبان، مدير إدارة الهرم التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن الامتحان يسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة منع دخول أي طالب بالهاتف المحمول أو أي كتب أو مذكرات خارجية.

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي شكوى من قبل الطلاب حتى الآن، موكداً أن أسئلة الامتحان تنوعت بين المقالية والاختيار من متعدد وتعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.