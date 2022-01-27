جامعة بنها تحتل المرتبة العاشرة محلياً بتصنيف «ويبومتركس»

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها عن تقدم الجامعة عالمياً في تصنيف «ويبومتركس» للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2022، حيث حققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الانتاج الفكري للجامعة، فقد بلغت في هذا الاصدار 125,475 استشهاداً، مقارنه بالإصدار السابق الذي بلغ 107,901 استشهاد، بزيادة قدرها 17,574 استشهاد خلال ستة أشهر فقط.

جامعة بنها في الترتيب العالمي

واضاف دكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة احتلت الترتيب العاشر بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، والتي بلغ عددها 54 جامعة في هذا الإصدار، كما جاءت في الترتيب 1180 عالمياً، ضمن 7490 مؤسسة بحثية وجامعة تم إدراجها في إصدار هذا الشهر.

جامعة بنها تدعم البحث العلمي

وأشار «الجيزاوي» إلى أن تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي، من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دولياً ذات معامل تأثير عال.

«ويبومتركس» من أهم التصنيفات الدولية

وأوضح نائب رئيس جامعة بنها أن تصنيف «ويبومتركس» يُعد من أهم التصنيفات الدولية، ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.