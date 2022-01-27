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محمود مسلم

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي لبحث العلاقات الثنائية

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الوطن
11:38 م | الخميس 27 يناير 2022
وزيرا خارجية مصر وأمريكا

وزيرا خارجية مصر وأمريكا

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا الجوانب المتعدّدة للعلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن؛ وذلك بغية تحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا عددا من القضايا الإقليمية بهدف تبادُل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

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