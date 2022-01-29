مجدي الهواري عن اقتباس «دايما عامر»: معظم الأعمال الفنية مقتبسة من الغرب

قال المخرج مجدي الهواري، رداً على ما تردد حول اقتباس مسلسله «دايما عامر» من المسلسل الإسباني «Elite»، إن الجميع يعلم أن معظم الأعمال التي نشاهدها هي أعمال مقتبسة من الغرب، لكن العكس أحياناً هو الصحيح، فالغرب يقتبس منا بعض الأعمال، وهناك نوع من الاقتباس قد يؤذي العمل وآخر يفيده.

فيلم أجنبي مقتبس من «الباشا تلميذ» بعد سنة من تصويره

وأضاف «الهواري» في بيان: «لقد شاهدت نسخة أجنبية من فيلم الباشا تلميذ، الذي أخرجته منذ سنوات، بعدما انتهينا من تصويره بعام».

ومسلسل «دايما عامر» يسلط الضوء على قضايا التعليم في مصر، ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب.

ويعد «دايما عامر» التعاون الثالث بين مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري في الدراما، وشاركا سويا من قبل في مسلسل «مزاج الخير»، الذي عُرض في رمضان 2013، فضلا عن مسلسل «الزوجة الرابعة»، الذي عُرض في رمضان عام 2012.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان الدرامية، كانت مسلسل «ملوك الجدعنة» مع الفنان عمرو سعد، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2021، وشاركهما البطولة ياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، أحمد كشك، أحمد صفوت، عباس أبو الحسن، وليد فواز، مريم أمين، فرح يوسف، فراس سعيد، وبسمة داود، من تأليف عبير سليمان، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل «دايما عامر» بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سينتيا خليفة، محمد محمود، سماء إبراهيم، أحمد الشامي، محمد ثروت، وشريف الدسوقي.