مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو بث مباشر.. 4 قنوات مجانية

يترقب الملايين مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو بث مباشر، والتي تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاقها على ملعب رومدي ايجا بالكاميرون في إطار الدور ربع النهائي ضمن بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية، والتي من المقرر أن يتأهل الفائز فيها سيواجه في نصف النهائي المتأهل من مباراة غينيا الاستوائية والسينغال التي تدور الأحد المقبل.

مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو بث مباشر

ويبحث الكثيرون من المتابعين للبطولة الأفريقية عن كيفية مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو بث مباشر ومدى إمكانية مشاهدة المباراة على قنوات مجانية لمتابعة المباراة لمعرفة أيهم الأوفر حظًا بالصعود بعد أن استطاع منتخب قرطاج تخطي عقبة نسور نيجيريا في دور الـ16 بالفوز بهدف وحيد سجله يوسف المساكني، بينما تأهل منتخب بوركينا فاسو بعد الفوز أمام الجابون بضربات الجزاء الترجيحية.

تردد قناة الجزائر الأرضية

ويستطيع الجمهور متابعة ومشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو بث مباشر من خلال قناة الجزائر الأرضية وذلك بعدما اتجه التلفزيون الجزائري لبث مباريات المنتخبات العربية في بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع منتخب الجزائر المسابقة من الدور الأول وذلك من خلال التردد التالي:

- القمر الصناعي المصري: نايل سات.

- اسم القناة: Programme National.

- التردد 11680.

- معدل ترميز 27500 أفقي.

كما يمكن مشاهدة مباراة تونس وبوركينا فاسو بث مباشر عبر متابعة عدد من القنوات العربية التي أعلنت بثها المباريات بشكل مجاني وهي:

تردد قناة النبأ الليبية

- القمر الصناعي: النايل سات.

- تردد: 11096.

- معدل استقطاب أفقي.

- معدل ترميز: 27500.

تردد قناة آر تي بي

- القمر الصناعي: يوتلسات.

- تردد: 11900 / H 27500.

تردد قناة آر تي أي

- القمر الصناعي: بدر.

- تردد: 11996.

- معدل الاستقطاب: H 27500.

تردد قناة Ortb

قناة Ortb هي قناة تابعة لدولة بنين الأفريقية، وهي قناة مفتوحة تبث عبر القمر الصناعي يوتلسات 9 شرق، وتذيع مباريات أمم أفريقيا، ويمكن مشاهدتها عبر اتباع الخطوات التالية:

- إدخال التردد 11900.

- تحديد الاستقطاب: أفقي.

- الترميز: 27500.