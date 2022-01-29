خطوات الحصول على عربة طعام متنقلة للشباب.. آخر موعد 31 يناير الجاري

تنتهي وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية يوم 31 يناير الجاري، من استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بمبادرة «إيجي ترك»، والتي تعمل على توفير فرص عمل للشباب من الجنسين وذوي الهمم، وتمكينهم من النمو والتطور من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

شروط الاشتراك في مبادرة «إيجي ترك»

ويشترط للاشتراك في المبادرة، وفقًا لوزارة الشباب والرياضة أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 إلى 40 عامًا، وملء استمارة التعارف، وفي حالة أن المتقدم فردًا عاديًا يشترط إحضار الآتي:

1. صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة رقم قومي أخرى لشخص يمكن الرجوع إليه.

2. صحيفة الحالة الجنائية.

3. إيصال حديث للخدمات «كهرباء أو مياه أو غاز» لمقر السكن.

4. صورة المؤهل الدراسي.

5. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

6. شهادات الخبرة إن وجد.

في حالة أنّ المتقدم شركة يشترط إحضار الآتي:

1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

2. البطاقة الضريبية.

3. ترخيص مزاولة النشاط.

4. مستند ملكية أو عقد إيجار مقر الشركة.

5. وبالنسبة لمالك الشركة يتم تقديم نفس المستندات المطلوبة من الشخص الطبيعي.

المواصفات الفنية لعربات الطعام المتنقلة

وأشارت الوزارة إلى أنّه يتم إنشاء المشروعات وفقًا لقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري 111 لسنة 2019 لعربات الطعام المتنقلة، إذ تنص المادة الخامسة على المواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة والتي تتضمن الآتي:

1. الالتزام بممارسة النشاط وفقًا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة لنشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن.

2. وضع كل من ترخيص مزاولة النشاط وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.

3. أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسًا لهذا الغرض ويتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة، والعدد المناسب من أوعية النفايات للحفاظ على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولًا حراريًا، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة.

4. توفير حزان مياه وحوض غسيل للأيدي والأواني موصولين بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي.

5. الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلاتها والتي لا تقل عن 200 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وأن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر.

6. الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة موضحًا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.

خطوات الاشتراك في مبادرة «إيجي ترك»

ويتم الاشتراك في مبادرة «إيجي ترك» عن طريق ملء الاستمارة من خلال الرابط الذي خصصته الوزارة، ويتم إدخال الاسم رباعيًا، ورقم التليفون «ويشترط أن يكون مُفعل عليه خدمة الواتساب»، واختيار المحافظة والنوع والحالة الاجتماعية، وكتابة الرقم القومي والبريد الإلكتروني والخبرات السابقة وتحديد الموقف من التجنيد.

بعد ذلك قم بإدخال نوع النشاط والمكان / المنطقة التي ترغب إنشاء النشاط بها، وتحديد ما إذا كنت ترغب في الحصول على قرض لتمويل المشروع، علمًا بأنّ القرض تغطي 70% من قيمة المشروع، وتحديد هل ستقوم بإدارة المشروع بنفسك أو ترغب في توفير شركة إدارة، ثم أخيرًا قم بالضغط على «Submit».