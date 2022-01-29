70 ألف زائر لمعرض الكتاب في اليوم الثالث.. 75%؜ منهم أطفال وشباب

مع انتهاء اليوم الثالث لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ53، أعلنت اللجنة العليا برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن رواد المعرض وصل عددهم اليوم 29 يناير، إلى 70 ألف زائر، كما رصدت إدارة المعرض أن الفئات العمرية الأكثر إقبالا من الشباب والأطفال بنسبة تجاوزت 75% .

وزيرة الثقافة تستقبل «جمعة» في معرض الكتاب

وعلى هامش المعرض، التقت اليوم، الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وخلال اللقاء، أثنت «عبدالدايم» على مساعي وزارة الأوقاف لمجابهة التشدد، مؤكدة تواصل التعاون المثمر بين الوزارتين بهدف نشر التنوير ومجابهة التعصب من خلال الإعداد لإصدار كتب جديدة ضمن سلسلة «رؤية» المترجمة إلى اللغات الأجنبية، للتوعية بسماحة الإسلام، إلى جانب إصدار كتاب «القيم واحترام الآخر»، وغيرها، وهو ما يعظم جهود الدولة في هذا الإطار، مؤكدة ضرورة استمرار توعية النشء والشباب بأخطار الفكر الهدام.

ووجه وزير الأوقاف، التهنئة لوزيرة الثقافة، على المظهر الثقافي والحضاري والتنظيم المميز الذي تشهده أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والتفاعل الجماهيري تجاه الفعاليات، مؤكدا إيجابية الأساليب التي تنفذها وزارة الثقافة لتيسير حصول أبناء الوطن على مختلف أشكال المعارف ومشاركاتها الحثيثة لكل الجهات المعنية لتنفيذ استراتيجية الدولة في بناء شخصيات واعية ومستنيرة.

فقرات مميزة لنجوم السيرك القومي

وفي سياق آخر، قدم نجوم السيرك القومي، اليوم، مجموعة من الفقرات المميزة التي نجحت في جذب الرواد من الأطفال والشباب والكبار، كما شاهد الحضور عددا من العروض الفنية لآلات موسيقية متنوعة منها التشيللو، الأورج، الجيتار، الساكسفون، إلى جانب حفل للفرقة «المصرية للموسيقى العربية» التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تضمن نخبة من الأعمال الغنائية الشهيرة لاقت استحسان الحضور.