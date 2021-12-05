كريدي أجريكول: نستهدف 300 مليون جنيه تمويلات عقارية بنهاية العام

قال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لقطاع الأعمال ببنك كريدي أجريكول مصر، إن معدل نمو التمويل العقاري تضاعف بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، لافتًا إلى أن البنك المركزي سهل للبنك في ضخ التمويلات العقارية للعملاء.

حجم محفظة التمويل العقاري 300 مليون جنيه

وأضاف «لطفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نستهدف أن يصل حجم محفظة التمويل العقاري إلى 300 مليون جنيه تمويلات عقارية بنهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن البنك المركزي سهل للبنك ضخ التمويلات العقارية للعملاء».

وأشار إلى أن مبادرات البنك المركزي، لها بعد اجتماعي وبُعد اقتصادي، حيث استفاد منها المواطن وكذلك البنوك، وأضافت تلك المبادرات عملاء جديدة للبنوك، ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك عن مشاركتهم في تلك المبادرات.

مبادرة تأجيل الأقساط استفاد منها معظم العملاء

وعن مبادرة تأجيل الأقساط بالنسبة للعملاء، أوضح نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، أن معظم العملاء استفادوا من تلك المبادرة دون حدوث أي مشكلة، وقمنا بالاتصال بالعملاء للتأكيد علي رغبتهم في المشاركة في تلك المبادرة.

وتابع أن خطة النمو الخاصة بالنبك متوافقة مع نمو الاقتصاد المصري، ومستمرون في خطة تطوير الأعمال في الفروع وتحديث شبكة فروع البنك بشكل كامل، وتطوير الخدمات التكنولوجية.

وكان البنك المركزي أعلن مبادرة التمويل العقاري بنسبة فائدة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، وذلك من خلال تخصيص البنك المركزي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.