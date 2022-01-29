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محمود مسلم

الاتحاد الأوروبي أكبر المستثمرين في مصر بقيمة 5.1 مليار دولار

كتب:

دينا عبدالفتاح ومحمود حمدان ومحمد حمدى وفاطمة نشأت ومصطفى محمود والزهراء مصطفى وتقى حاتم وإسراء محمد و هاجر بركات
11:15 م | السبت 29 يناير 2022
الاتحاد الأوروبي أكبر المستثمرين في مصر

الاتحاد الأوروبي أكبر المستثمرين في مصر

جاءت دول الاتحاد الأوروبى فى المركز الأول من حيث تصنيف الدول المستثمرة فى مصر، لتبلغ 5.1 مليار دولار فى العام المالى 2020/ 2021، بتراجع يجاوز 3 مليارات دولار، مقارنة بالعام المالى السابق له، الذى سجل 8.964 مليار دولار، وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزى. كما احتلت المملكة المتحدة المركز الثانى فى حجم الدول المستثمرة فى مصر، لتسجل 1.8 مليار دولار فى العام المالى الماضى. واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الثالثة فى حجم الدول المستثمرة بمصر، لتبلغ استثماراتها خلال السنة المالية الماضية قيمة 1.63 مليار دولار، مقارنة بـ1٫412 مليار دولار فى العام المالى قبل الماضى. وجاءت دولة الإمارات فى المركز الرابع، مسجلة استثمارات بنحو 1.411 مليار دولار، تليها الاستثمارات القطرية فى مصر، والتى بلغت 507.9 مليون دولار، لتحتل المركز الخامس بين .الاستثمارات الأجنبية فى مصر

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