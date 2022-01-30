أسيوط في 24 ساعة.. حريق بمستشفى الغنايم وكلب يعقر 6 أطفال بأبنوب

شهدت محافظة أسيوط خلال 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث والحوادث التي خلفت مصابين، منها حريق اندلع بغرفة الكهرباء بمستشفى الغنايم المركزي، وإصابة 6 أطفال بعد عقر كلب مسعور لهم بمركز أبنوب.

كما شهدت المحافظة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وتفقد المحافظ اللجان للاطمئنان على سير العمل.

بدء امتحانات الشهادة الإعدادية

بدأت، أمس، في محافظة أسيوط، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وأدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، دون مشاكل تذكر.

وتفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض اللجان في مدرسة عصمت عفيفي الإعدادية بنات بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على سير الامتحانات، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان، مشددًا على تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والملاحظين داخل اللجان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

السيطرة على حريق بمستشفى الغنايم

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بغرفة الكهرباء مستشفى الغنايم المركزي، دون خسائر بشرية أو إصابات، وذلك بعد قيام أحد العاملين بإشعال النار في أوراق ومهملات بجوار لوحة كهرباء جهد منخفض أسفل سلم المستشفى.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة الغنايم، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من المستشفى المركزي بنشوب حريق بغرفة كهرباء المستشفى، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والحماية المدنية وجرى السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن سبب اندلاع الحريق هو إشعال أحد العاملين النار في أوراق ومهملات بجوار لوحة كهرباء جهد منخفض أسفل سلم المستشفى.

ونُقل 16 مريضًا من قسم الاستقبال، و4 أطفال من قسم المبتسرين، كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى إلى مستشفى الحميات.

وجرى إخطار شركة الكهرباء، وفصل التيار عن الغرفة، وتشغيل الديزل البديل والعمل على إصلاح العطل بمعرفة الفنيين بالشركة، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كلب مسعور يعقر 6 أطفال بأبنوب

أصيب 6 أطفال بجروح متفرقة بالجسم بعد أن عقرهم كلب مسعور ضال بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط ،ولم يجري القضاء عليه حتى الآن، ما أدى إلى مخاوف لدى البعض من أهالي القرية من إصابة أطفال آخرين، ونُقل الأطفال المصابون لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي اللقاح المضاد، وجرى إبلاغ مديرية الطب البيطري التي تكثف البحث بدورها عن الكلب.

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بقرية بني محمديات دائرة المركز، يفيد بإصابة عدد من الأطفال بإصابات متفرقة وذلك بعد أن عقرهم كلب ضال، ووصل عدد المصابين إلى 6 أشخاص جميعهم أطفال، وهم «شرين.أ.م» 13 عامًا، و«أدهم.ح.م» 4 أعوام، و«مكاريوس.م.ب» 4 أعوام، و«رنيا.ج.ع» 12 عامًا، و«محمد.ع» 13 عامًا، و«يسا.ي.ص» 8 أعوام.