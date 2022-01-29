إصابة 15 شخصا في تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي بالفيوم

أصيب 15 شخصاً بإصابات متنوعة، في حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى ربع نقل، على طريق أسيوط الصحراوي، أمام مدخل العياط، في نطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وانقلبت السيارة الميكروباص من شدة التصادم.

بلاغ بتصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعليب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المركز، بسبب السرعة الزائدة.

15 مصابًا في حادث التصادم

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبدالحكم رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 15 شخصاً، 14 منهم كانوا يستقلون الميكروباص، والأخير كان يقود السيارة الربع نقل، بإصابات متنوعة إثر الحادث.

وعلى الفور، هرعت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وجرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.