«حياة كريمة»: 25 مليار جنيه تكلفة مشروعات أسيوط

قال المهندس محمد عادل دياب، مدير مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط، إنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت حلما لأهالي الريف، وتستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية لإحداث التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تشغيل الأيدي العاملة

وأضاف دياب في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد، أن المبادرة تستهدف أيضا تشغيل الأيدي العاملة على المستويات كافة، حيث يتم التطوير في محافظة أسيوط في 7 مراكز من إجمالي 11 مركزا، وسيتم التعامل مع بقية المراكز في المرحلتين الثانية والثالثة تواليا، بإجمالي 194 قرية و894 تابعا.

304 مشروعات في ديروط ومنفلوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه

وتابع مدير مشروعات مبادرة حياة كريمة في محافظة أسيوط بأن مراكز أسيوط السبعة شهدت 1500 مشروع بتكلفة 25 مليار جنيه، منوها بأنه مركزي ديروط ومنفلوط يحتويان على 304 مشروعات ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بتكلفة نحو 1.7 مليار جنيه.

ولفت، إلى أن المشروعات المستهدفة تختص بكل المستويات من مجمعات خدمية ومجمعات زراعية ومراكز الشباب والرياضة والوحدات الصحية ونقاط إسعاف، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء والطرق والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، مشددًا على أن المجمعات الخدمية جعلت المواطنين في الريف غير مضطرين إلى الذهاب للمدن من أجل الحصول على الخدمات.