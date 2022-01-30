مقتل 63 ضابطا أمريكيا في 2021: أعلى حصيلة منذ 20 عاما

ذكرت تقارير لوسائل إعلام أمريكية، أنَّ عدد الضباط الذين قتلوا في عام 2021 في الولايات المتحدة هو الأعلى خلال الـ20 عامًا الماضية.

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، بيانات تفيد أن هذا الرقم يشمل مواجهات غير مبررة وكمائن مدبرة بحسب ما نقلته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إذ أفادت التقارير بأنّ 346 ضابط شرطة أطلق عليهم النار خلال العام الماضي، وقتل 63 منهم، ليرتفع عدد الضباط الذين تم إطلاق النار عليهم في أثناء أداء واجبهم عن عام 2020 الذي شهد إطلاق نار على 312 ضابطًا، وارتفاعا من 293 في عام 2019.

346 ضابط شرطة أطلق عليهم النار خلال العام الماضي

التقارير الإعلامية المحلية أشارت إلى أنَّ هذا العدد غير متوقع أن يتراجع هذا العام، خاصة أنه في الأسبوعين الماضين قتل 6 من ضباط الشرطة في أثناء أدائهم لمهام شرطية.

واستشهدت شبكة «فوكس نيوز»، في تقريرها للحوادث الأخيرة التى وقعت الأسبوع الماضي، إذ أنَّه جرى إطلاق النار على ضابطي شرطة يوم الأربعاء الماضي، في سانت لويس، كذلك أُطلق النار على نائب عمدة ميلووكي عدة مرات عند توقفه في إشارة مرور الأربعاء الماضي، كما أُطلق النار على 3 آخرين من ضباط الشرطة في هيوستن يوم الخميس، حسبما ذكر التقرير.

كورونا تسجل رقمًا قياسيًا للوفيات بين الضباط الأمريكيين

وفي منتصف الشهر الجاري، أصدَر الصندوق التذكاري لإنفاذ القانون، تقرير أفاد بوفاة 458 من ضباط إنفاذ القانون، وهو الرقم الذى صنف بأنّه رقم قياسي للوفيات في الولايات المتحدة بين ضباط إنفاذ القانون في عام 2021، أي بنسبة زيادة 55% عن عام 2020 نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وسائل إعلام محلية، ذكرت أنَّه وفقا لبيانات الصندوق التذكاري لإنفاذ القانون فقد توفي 295 ضابطًا أثناء أداء واجبهم، فيما تمّ تسجيل 312 حالة وفاة في عام 2021.

وارتفع عدد الضباط الذين قتلوا في إطلاق نار بنسبة 36٪ عن عام 2020، وشهدت حوادث القتل المرتبطة بحوادث المرور زيادة بنسبة 38٪ عن عام 2020، معظمهم إصابات كورونا.