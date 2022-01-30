انقلاب «تريلا» اصطدمت في «كارتة» بالطريق الدائري: اختلال عجلة القيادة السبب

انقلبت سيارة «تريلا» تحمل «كونتينر» بعد اصطدامها بغرفة تحصيل «كارتة» في الطريق الدائري الأوسطي، وانتقل رجال الشرطة وسيارات المرور إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إشارة من غرفة النجدة

كانت البداية عندما وردت إشارة من غرفة النجدة يفيد وقوع حادث عند «كارتة» الطريق الدائري الأوسطي، وبالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة «تريلا» كانت تحمل «كونتينر» بعد اصطدامها بغرفة تحصيل عند «كارتة» بالطريق الدائري الأوسطي وتبين أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا.

رفع آثار الحادث

وانتقلت جهات التحقيق وعاينت الحادث، ويجرى الآن رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة إلى طبيعتها، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.