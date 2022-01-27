إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة – الفيوم»

تسببت السرعة الزائدة في انقلاب سيارة ربع نقل مُحملة بالعمال على طريق «القاهرة – الفيوم» الصحراوي، بين بوابة الرسوم ومدخل محافظة الفيوم، حيث انعدم توازن السيارة، واختلت عجلة القيادة في يد سائقها ولم يتمكن من السيطرة عليها، فانقلبت في منتصف الطريق، وأصيب ركابها بإصابات متنوعة، وتوقفت حركة المرور على الطريق، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، كما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن يتلقى إخطارا بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «القاهرة – الفيوم» الصحراوي، بين البوابات، بسبب السرعة الزائدة، وإصابة ركاب السيارة بإصابات متنوعة.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط شرطة مركز طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز، إلى مكان حادث انقلاب السيارة، وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «تامر ربيع عبد الهادي، 49 سنة، ومحمود عبد المنعم محمد، 40 سنة، وشقيقه التوأم ربيع عبد المنعم محمد، 40 سنة، ومحمد ماضي عبد الغني، 35 سنة، وثابت عبد المنعم أحمد، 40 سنة».

نقل المصابين إلى المستشفى

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.