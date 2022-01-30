«التصديري للأدوية» يلتقي رئيس السنغال لبحث إنشاء مصنع أدوية بـ«دكار»

اجتمع الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية مع الرئيس السنغالي ماكي سال، خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السنغالي إلى مصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك خاصة ملف تصدير الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل إلى السنغال.

«جورج»: مناقشة تدشين مصنع مصري للأدوية بالسنغال

قال رئيس المجلس التصديري، في بيان، إنَّ مناقشة أجريت لتدشين مصنع أدوية مصري بالسنغال، بهدف الحصول على شهادة المنشأة ضمن منطقة الإيكواس وهي التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا، ما يسمح بتصدير الأدوية المصرية إلى 15 دولة أفريقية بدون جمارك.

وأضاف رئيس المجلس التصديري، أنَّ الاجتماع تطرق إلى مناقشة فتح السوق السنغالي أمام الصادرات المصرية في قطاع الأدوية والمستلزمات والمستحضرات، وذلك ضمن خطة المجلس للتوسع في الأسواق التصديرية بالقارة الأفريقية.

تحقيق 100 مليار دولار صادرات

وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى أن الاجتماع جاء في إطار تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات، بحسب خطة الدولة المعلنة.

وأكد جورج، على أنَّ المجلس التصديري يسعى من خلال هذا اللقاء إلى توسيع الوجود المصري بمنتجات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل في دول غرب أفريقيا، وإيجاد السبل للاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة التي دشنتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وتوجهات مصر لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية.