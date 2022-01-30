الغرفة التجارية تكشف توقعات سعر الحديد في شهر فبراير المقبل

حالة من الترقب تسود سوق مواد البناء في الوقت الحالي بسبب الانخفاضات المتتالية في سعر بيع البليت عالميًا والتي تجاوزت 10% خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، وهو ما دفع عدد كبير من المستوردين اللجوء إلى الاستيراد للاستفادة من فروقات الأسعار وخاصة من «أوكرانيا - روسيا».

سيناريوهات سعر الحديد في شهر فبراير

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك سيناريوهين لا ثالث لهما لأسعار حديد التسليح في شهر فبراير المقبل، أما الاستقرار أو التخفيضات استجابة للتراجعات العالمية في سعر المادة الخام.

وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصانع حديد التسليح عادة ما تواجه أزمة في بيع منتجاتها بأسعار منخفضة بعد التراجعات العالمية للبليت والخام نتيجة المخزون، مشيرا إلى أن السوق يشهد استقرارًا في الأسعار منذ 4 أشهر.

وأوضح الزيني، أنه إذا خفضت شركات حديد التسليح الأسعار محاولة منها لمواجهة ارتفاع معدلات الركود بالسوق المحلية وزيادة الكميات المطروحة داخل السوق المصرية من الحديد المستورد، أما إذا قامت بالتثبيت فإنها محاولة لمواجهة تزايد الكميات المخزنة بالأسعار القديمة وحتى لا تتكبد خسائر كبيرة.

وأشار الزيني، إلى أن المصانع قد تضطر لتخفيض أسعار الحديد حتى تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة، متابعًا أن سعر طن الحديد المستورد يشهد انخفاض، مؤكدًا أن حركة البيع سوف تشهد حالة من الرواج في حالة تخفيض الأسعار.

سعر الخامات عالميا

وكشف الزيني، أن أسعار البليت وصلت عالميًا لـ 660 دولار، وخام الحديد بسعر 137.25 دولار، وسجل فحم الكوك سعر 445 دولارًا، وسجلت خردة الصلب سعر 470 دولارًا، فيما سجل حديد التسليح 708 دولارات وبيعت اللفائف بسعر 745 دولارًا، والمسطحات سجلت سعر 770 دولارًا والنحاس بيع بسعر 9801.00 دولار.

سعر الحديد محليا

وأشار الزيني، إلى أن أسعار حديد التسليح لشهر يناير الجاري يباع بسعر 13.75 ألف جنيه للطن في المصنع، وسعره للمستهلك يباع بسعر 14.2 ألف جنيه للطن، فيما يباع سعر حديد التسليح للمصانع المتكاملة، بين 14.7 ألف حتى 15 ألف جنيه للطن في المصنع، ويصل للمستهلك من 15 ألف حتى 15.2 ألف جنيه مقابل 15.600جنيه منذ 4 أشهر.