ضبط مدير شركة بالإسكندرية يتاجر بالعملة.. «كسب 10 مليون جنيه»

تمكنت الأجهزة بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب إحدى الشركات بالإسكندرية؛ لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأحد، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب إحدى الشركات، بالإسكندرية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية

وأشار البيان، إلى تلقي حساب الشركة الخاصة بالمتهم بأحد البنوك، تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، التي تمثل قيمة الحاصلات الزراعية التي يقوم بتصديرها إلى إحدى الدول والخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع داخل البلاد.

الاستفادة من فارق سعر العمل

وعقب تلقي المتهم، تلك التحويلات يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية؛ للاستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع، نصيبهم في تصدير تلك الحاصلات بالعملة المحلية؛ مما يعد عملًا من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام، نحو 10 ملايين و250 ألف جنيه.