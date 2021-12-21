ضبط أب ونجله بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي.. ربحا مليوني جنيه

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنّ أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول، ووالده بالمعاش، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج، جمعا مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول، ويرسالها لوالده في مصر بموجب حوالات بنكية عبر حسابه البنكي، لاستلامها واستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

ضبط المتهم الثاني في الواقعة

وبتقنين الإجراءات جرى استهداف وضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع الأول على النحو المشار إليه، وتبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندى بلغت مليوني جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لإستيلائه على 4 ملايين جنيه من المواطنين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 6 مواطنين بمحافظة الإسكندرية، لتضررهم من أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية والاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون.

بالفحص تبيّن صحة الواقعة، وأنّ مالك مكتب تصدير له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، مارس نشاطا احتياليا من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأسماك مقابل أرباح شهرية، والاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بلغت 4 ملايين جنيه، وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها .

وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، جرى استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.