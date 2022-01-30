خصم 3 أيام من رواتب قيادات مدرسة تجريبية ببني سويف لمخالفات إدارية

نفذت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، قرار خصم أجر ثلاثة أيام من راتب سكرتيرة ومدير مدرسة تجريبية بإحدى الإدارات التعليمية، وكذلك مسؤول الحكومة الإليكترونية بذات المدرسة، لما أسند إليهم من مخالفات في القضية رقم 147 لسنة 2021 قرارا تأديب رقم 276 لسنة 2021.

حيثيات مخالفات سكرتيرة المدرسة

وأسند قرار محكمة التأديب إلى سكرتيرة المدرسة مخالفات التقاعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استبعاد ملفات 57 طالبا من المتقدمين للالتحاق بالمدرسة لتأخرهم في دفع المصروفات طبقا للقرار الوزاري 285 لسنة 2014، وكذلك التقاعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عليها حيال عدم سداد 11 طالبا بالمدرسة المصروفات الدراسية خلال عام 2019 2020، وقبلت سداد المصروفات الدراسية 19 طالبا بعد انتهاء العام الدراسي بالمخالفة القرار الوزاري 285 لسنة 2014، فضلا عن التقاعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدم سداد 24 طفل المصروفات الدراسية.

مخالفات مدير المدرسة ومسؤول الحكومة الإلكترونية

كما أسند قرار التأديب مدير المدرسة إنشاء دفتري 5 سلوك للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2019-2020 لعدد 3 فصول بالمخالفة للتعليمات والقوانين المنظمة في هذا الشأن، كما أسند قرار التأديب لمسؤول الحكومة الإلكترونية، وتسجيل الحكومة الإلكترونية الخاصة بالمدرسة بعد انتهاء العام الدراسي 2019/2020 بالمخالفة للتعليمات وسجل اسم طالب في الحكومة الإلكترونية، على الرغم من عدم ترشيحه من مديريه التربية والتعليم وعدم انطباق شروط الالتحاق التحاق الطالب بمرحلة رياض الأطفال 2019-2020 بالمدرسة.

كذلك تم تسجيل 29 طالبا على الرغم من عدم تقدمهم للالتحاق بالمدرسة، وعدم إدراج أسمائهم من ضمن المتقدمين إلى المدرسة أيضا، على وضوء المستندات المرسلة إلى مديريه التربية والتعليم بالمخالفه للتعليمات واللوائح، علاوة على إدراج اسماء لطلبة إلى البيان المرسل الى مديرية التربية والتعليم ببني سويف إلى الحكومة الإلكترونية رغم أنهم من غير المتقدمين بالأساس للالتحاق بالمدرسة.

خصم يومين من راتب مسؤول شؤون الطلبة

كما تم معاقبة مسؤول شؤون الطلبة بذات المدرسة بالخصم يومين من الراتب، وذلك لأنه وافق على تحويل سبعة طلاب على الرغم من عدم تسجيلهم على الحكومة الإلكترونية الخاصة بالمدرسة، ولا على قوائم الانتظار ولا غير المقيدين بدفاتر 5 سلوك الخاصة بالمدرسة.