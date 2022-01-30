إزالة 292 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الغربية (صور)

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إزالة 292 حالة بناء مخالف داخل قرى ومدن المحافظة، بإجمالي مساحة 19 ألفا و505 أمتار مربعة، وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة 19 لإزالة التعديات على نهر النيل وروافده، والممتدة خلال هذا الشهر، من خلال الحملات المكثفة بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية.

وتمكنت الحملة اليوم من إزالة 25 حالة بين 23 حالة للتعدي على نهر النيل وروافده بإجمالي مساحة 2601 متر مربع، وحالتين تعد على أملاك الري والصرف الصحي بمساحة 84 مترا مربعا.

292 حالة بناء مخالف

وأكد محافظ الغربية أن حملات إزالة التعديات مستمرة خلال الموجة الـ 19 والتي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، مؤكداً على التصدي بكل حسم وقوة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وخاصة المجاري المائية بالتنسيق بين الوحدات المحلية ورجال الشرطة وجهات الولاية.

تحصين 37 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي

أعلن الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الأحد، أن إجمالي ما تم تحصينه 37 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام للضأن على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة حفاظا على صالح العام.

وكشف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة 133 ألف حيوان من الأبقار، و42 ألفا من الضأن.