السجن 3 سنوات لربة منزل بتهمة ترويج «ترامادول» في مستشفي ​الحسين

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاحد، بمعاقبة ربة منزل لإدانته بحيازة أقراص مخدرة «ترامادول» في مستشفي الحسين بدائرة قسم شرطة الجمالية، بالسجن 3 سنوات، كما تم تغريمها مبلغ 50 ألف جنية ومصادرة المخدر المضبوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم ومحمد جمال عبد الشافي وأمانة سر رجب شعبان.

الاتهامات الموجهة لـ«أزهار»

وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم 2198 جنايات الجمالية، قيام ربة منزل «أزهار د. س»، بإحراز بقصد الاتجار كمية من الأقراص المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

شهادة ضابط شرطة

وقال الشاهد خيري عبد الفتاح، ضابط شرطة، إنه اثناء تأمين مستشفيي الحسين الجامعي وردت إليه معلومات بأن المتهمة وأخرى «سبق الحكم عليها» تروجان الأقراص المخدرة داخل المستشفى، وبسؤالهماعن سبب ترددهما علي المستشفى قرارا انهما حضرا لزيارة والدتهما «مريضة»، وبتفتيشهما بمعرفة إحدى الممرضات، تبين حيازتهما لـ 970 قرص مخدر داخل «علبة دواء».

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهمين، وإحالتهما للمحاكمة التي أصدرت حكمها السابق عليهما.