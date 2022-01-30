طلاب الإعدادية بالقليوبية عن امتحاني العلوم والحاسب: متوسط (فيديو)

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، عن ارتياحهم بعد أداء امتحان مادة العلوم اليوم، مؤكدين أنه رغم طول الامتحان إلا أنه جاء في مستوي الطالب المتوسط.

كما عبر أولياء الأمور عن سعادتهم بعدم تسريب الامتحان كما حدث في السنة الماضية، ووجود علامة مائية على الورقة تسهل ضبط مسربها.

وأجرت «الوطن» بثا مباشرا مع طالبات لجنة مدرسة الإمام محمد عبده ببنها، لرصد فرحتهن بسهولة امتحانات إعدادية القليوبية عقب أداء امتحاني العلوم والحاسب الآلي، إذ أكدن أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

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تعليم القليوبية: لم نتلق أي شكاوى في امتحاني اليوم

وأعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، عدم تلقي أي شكاوى من امتحان مادتي العلوم والحاسب الآلي ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، لافتا إلى أن الامتحانين كانا في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتضمنا أي نقاط خارج المنهج، وهو ما أحدث حالة من الارتياح بين الطلاب خلال أداء الامتحان.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لدخول الطلبة للجان دون تدافع، وكذلك منعا لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب، حفاظا على سلامتهم وعدم إصابتهم بالعدوى.