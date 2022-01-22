«التأمينات» تناشد حاملي البطاقات الزرقاء بسرعة تغييرها مجانا  

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة «البطاقة الزرقاء»، لقرب انتهاء صلاحيتها، إلى بطاقات كارت «ميزة» مجاناً، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

و أشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة، أنه يمكن للقائم بالصرف بالبطاقات الزرقاء التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي، وصوره ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت «ميزة»، دون تحمل أي أعباء مالية، وكذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، وفتح حساب جاري و افادة مكتب التامينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش

«عوض»: جميع المكاتب التأمينية تعمل بكامل طاقاتها

وتابع، بأنه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول، وذلك لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التامينية علي رقم الهاتف.

وأضاف «عوض»، أنه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقاً للكثافات العددية، حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة إلى ثلاث مراحل، تشمل الأولى، والتي تبدأ اعتبارا من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022، إحدي عشر محافظة، هي «السويس - الاسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسي مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان».

المرحلة الثانية بدأت في يناير

وعن المرحلة الثانية، أوضح «عوض»، أنها تبدأ اعتبارا من يناير 2022 ولمدة أربعة أشهر حتي نهاية إبريل 2022، وتشمل ثمان محافظات، هي «كفر الشيخ – دمياط – المنوفيه – القليوبية – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا»، أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات علي مستوي الجمهورية لديهم فرصه لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة «ميزة» مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري و حتي نهاية مايو 2022.

وأكد رئيس الهيئة، أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة، ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

وأهاب رئيس الهيئة بالقائمين بالصرف بعدم التزاحم بمكاتب التأمينات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازيه للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، مع استمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم انصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب علي كافة خدماته.