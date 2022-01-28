«القومي للمرأة» ينعى الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية

ينعى المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى، الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية، التي توفيت عن عمر ناهز 109 أعوام، والتى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مايا مرسي: الحاجة فهيمة سيدة متميزة

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق حزنها لوفاة سيدة متميزة كالحاجة فهيمة التي حرصت خلال حياتها على المشاركة الإيجابية تجاه بلدها، حيث تبرعت لصندوق تحيا مصر بمبلغ 30 ألف جنيه، وشاركت بالإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020، مشيرة إلى أنها نموذج لنساء مصر العظيمات اللاتي أخلصن في حب الوطن والعطاء له.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأهالي وأسرة الفقيدة، سائلة الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الرئيس حقق أمنية السيدة المعمرة

جدير بالذكر أنه الحاجة فهيمة على السيد، أكبر معمرة بالشرقية، توفيت فجر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 109 أعوام، والتى حقق لها الرئيس أمنيتها بمقابلته.

والحاجة فهيمة من مواليد 1913، وتنتمي إلى قرية المؤانسة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، لأكثر من قرن من الزمان عاصرت ظروفا اجتماعية واقتصادية مختلفة وشهدت على مراحل تاريخية بمصر، أدت دورها كأم في العائلة الكل ينصاع لقراراتها الحكيمة، وفي المنزل التف حولها أبناءها وأحفادها، الذين أكدوا أن «الحاجة» هي محور حياتهم وزرعت فيهم الحب والترابط والصدق والأمانة وعلمتهم التجارة مثلها وكيف يعتمدون على أنفسهم، وتبرعت بمبلغ 30 ألف جنيه بصندوق تحيا مصر قامت بادخارها من بيع الجبن والزبد.