الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. والثاني نهاية الأسبوع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، عن كافة المنخفضات الجوية التي تضرب البلاد هذا الأسبوع، حيث تبدأ بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بداية من الأحد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، كما تستمر الأمطار حتى الاثنين بنسب حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

سقوط أمطار وشبورة مائية

كما تتأثر البلاد اليوم الأحد، برياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد في بيانها بشأن حالة الطقس هذا الأسبوع، أنه من المتوقع أن تشهد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما ويختتم طقس الأسبوع الجاري بأمطار الخميس المقبل بنسب تتراوح بين 30% إلى 40% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

منخفضان جويان هذا الأسبوع

وفي تصريح خاص لـ«الوطن»، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتأثر بمنخفضين جويين على سطح البحر المتوسط خلال الأسبوع الحالي يبدأ أحدهما اليوم الأحد، ويبدأ الآخر مع نهاية هذا الأسبوع الجاري، إلا أنّهما لن يشكلا أي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت غانم، أن المنخفضين لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية إذ أنّها أمطار معتاد عليها خلال فصل الشتاء، منوهةً إلى أنّه من الوارد حدوث أي تقلبات جوية بسبب التغيير في التوزيعات والخرائط الضغطية ويتم التنويه عنها قبلها بمدة كافية.

واختتمت غانم تصريحاتها بأنه خلال هذا الأسبوع ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مقارنة بالأيام الماضية وإن كانت ما زالت منخفضة عن معدلاتها الطبيعية، لتتراوح بين 16 و19 درجة مئوية خلال ساعات النهار وتقل في الليل لتصل إلى 8 و10 درجات مئوية.