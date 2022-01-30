أسعار تذاكر القطارات الروسية.. تبدأ بـ15 جنيها من القاهرة إلى الزقازيق

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات الروسية على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين؛ تزامنا مع تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، موضحة أنه جارٍ العمل على تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من تفشي متحور أوميكرون، للحفاظ على أرواح المواطنين.

أسعار تذاكر القطارات الروسية.. 15 جنيها من القاهرة إلى بنها

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن أسعار تذاكر القطارات الروسية كما هى دون أى تغيير، وأن الهيئة تسعى إلى تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية، لافتا إلى أن الأسعار تبدأ بـ15 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الزقازيق، و15 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بنها، و15 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول بركة السبع.

أسعار تذاكر القطارات الروسية.. 20 جنيها من القاهرة إلى طنطا

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار تذاكر القطارات الروسية تكون 20 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول طنطا، و20 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول المحلة الكبري، و20 جنيها من محطة القيام القاهرة إلى محطة الوصول سمنود، و25 جنيها من القاهرة إلى المنصورة، و30 جنيها من القاهرة إلى شربين، و30 جنيها من القاهرة إلى دمياط، و15 جنيها من القاهرة إلى منيا القمح، و20 جنيها من القاهرة إلى أبو حماد، و30 جنيها من القاهرة إلى الإسماعيلية.

أسعار تذاكر القطارات الروسية.. 30 جنيها من القاهرة إلى القنطرة غرب

وأشار المصدر، إلى أن أسعار تذاكر القطارات الروسية تكون 30 جنيها من القاهرة إلى القنطرة غرب، و35 جنيها من القاهرة إلى بورسعيد، و20 جنيها من القاهرة إلى الواسطى، و25 جنيها من القاهرة إلى الفيوم، و20 جنيها من القاهرة إلى بنى سويف، و30 جنيها من القاهرة إلى مغاغة، و30 جنيها من القاهرة إلى بنى مزار، و40 جنيها من القاهرة إلى المنيا، و45 جنيها من القاهرة إلى ملوى، و45 جنيها من القاهرة إلى ديروط، و50 جنيها من القاهرة إلى القوصية.

وأكد أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل عربات القطارات والمحطات، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد.