نائب محافظ قنا: 56 ألف طالب في 305 لجان بامتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا، نائبا عن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، التي بدأت اليوم السبت، بمادتيّ اللغة العربية والحاسب الألي وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين زمقان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسئولي التعليم.

نائب المحافظ يتفقد عددا من لجان مدارس قنا

وتفقد نائب محافظ قنا ومرافقوه، لجان مدارس جنوب قنا الإعدادية بنات، وقنا الإعدادية الحديثة بنين، وقنا الإعدادية بنات، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان، والذين أكدوا أنه في مستوى الطالب المتوسط ولم يحتو علي أسئلة من خارج المنهج، كما اطمأن نائب المحافظ على جاهزية اللجان الامتحانية، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، موجها بتوفير المناخ الملائم للطلاب، حتى يتسنى لهم آداء الامتحانات بسهولة ويسر.

305 لجان للشهادة الإعدادية

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات هذا العام 56577 طالب وطالبة، موزعون على 305 لجان فى الإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة، بالإضافة إلى 340 طالبا بالمدارس الرسمية للغات موزعين على 8 لجان، و31 طالبا بمدرسة النيل، و280 طلاب دمج موزعين على 124 لجنة.

وأضاف «خالد» أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، فضلا عن غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الامتحانات والتعامل مع أي حدث طارئ بشكل فوري وسريع.