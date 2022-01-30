حداد يقع في فخ طليقة شقيقه.. استدرجته لممارسة الرذيلة ونصبت له كمينا

وقع «حداد» بمدينة طلخا – محافظة الدقهلية، في فخ طليقة شقيقه عندما دعاها لممارسة الرذيلة معه مقابل مبلغ مالي، فأظهرت موافقتها، وأبلغت شقيقه وزوجها الحالي بما اتفقت عليه مع «الحداد»، فاتفقوا ثلاثتهم عليه، وكسروا باب شقته ودخلوا عليهما وصوروهما عرايا، وسرقوا بعض المنقولات من شقته، وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة، فتوجه إلى مركز الشرطة وأبلغ بالواقعة، وعند القبض على المشكو في حقهم أقروا بتفاصيل ما حدث.

بلاغ «الحداد» ضد شقيقه وطليقته وزوجها الحالي

تبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا من «محمد ا. ع.»، 45 سنة حداد، بقيام كل من: شقيقه «علي ا. ع.»، وطلقيته «الشيماء ا. ر.»، وزوجها «محمد أ. ي.»، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة وتصويره.

تفاصيل الواقعة

واعترف المجني عليه، في محضر الشرطة، أنه اتفق مع المدعوة «الشيماء»، وهي طليقة شقيقه، على ممارسة الرذيلة، مقابل مبلغ مالي، واتفقا أن تحضر له في شقته، وقت غياب زوجته وأولاده، وبعد حضورها فوجئ بكل من شقيقه «طليق الشيماء» وصديقه «زوجها الحالي»، وقد نصبوا له كمينا، حيث دخلوا عليه بعد أن كسروا باب الشقة، وقيدوه بالحبال، وصوروه عاريا وأجبروه على التوقيع على عدة إيصالات أمانة، وسرقوا بعض محتويات الشقة ومبلغ 10 آلاف جنيه وتعدوا عليه بالضرب وأصابوه، باستخدام سكاكين كانت بأيديهم.

القبض على المتهمين واعتراف شقيق المجني عليه

وتمكنت المباحث بقيادة المقدم حمدي الطنبولي، رئيس وحدة مباحث طلخا، من إلقاء القبض علي المشكو في حقهم، وبسؤال شقيق المجني عليه في محضر الشرطة، أقر بارتكاب الواقعة، وذلك بعد أن اتفق شقيقه أن يمارس الرذيلة مع طليقته، والتي أخبرت زوجها، فاتفقوا الثلاثة على أن تذهب له طليقته ويدخلوا عليهما الشقة ويوقع لهم على إيصالات أمانة ويسرقوا محتويات الشقة، عبارة عن شاشة تلفزيون وتليفون ومبلغ 10 آلاف جنيه.

وحرزت مباحث طلخا تليفون محمول مع المشكو في حقه الأول وعليه مقاطع مرئية للمجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.