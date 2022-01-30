مندوب الرئاسة ومسؤولون وإعلاميون في عزاء ياسر رزق بمسجد المشير

شارك عدد من المسؤولين السابقين والحاليين، في عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، الذي بدأ مساء اليوم، في مسجد المشير في التجمع الخامس، وعلى رأسهم مندوب رئيس الجمهورية، كما شارك عدد من الصحفيين والإعلاميين وأسرة وأصدقاء الراحل، وكان من أوائل الحاضرين المستشار عمر مروان وزير العدل، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الذي حرص على تلقي العزاء مع أسرة الراحل.

وكان من ضمن الحضور في عزاء الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، العميد محمود وهدان، مندوبا من رئاسة الجمهورية، إذ أوفده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، فضلا عن رئيس وزراء مصر الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المهندس إبراهيم محلب.

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق

كما شارك الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اللواء صفوت النحاس، رئيس المعهد القومي للتخطيط والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، واللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وصفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سابقا، أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الاسبق.

وشارك في تقديم العزاء، الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى بكري، عضو مجلس النواب، محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، وأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، ويحيي قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي عصام كامل، وفردوس عبد الحميد وإلهام شاهين.

صحفيون وإعلاميون في عزاء ياسر رزق

حضر العزاء أيضا، الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، و الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، ومحمد البهنساوي، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم السابق، وأيمن عبد المجيد، وكيل نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، ومحمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي عصام كامل.

ويعد هذا، العزاء الثاني الذي يقام للكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، إذ استقبلت أسرته العزاء في مسقط رأسه بالإسماعيلية، الخميس الماضي، بعد دفن جثمانه بوادي الراحة على طريق السويس.

وفاة ياسر رزق

توفى ياسر رزق الأربعاء الماضي 26 يناير 2022، عن عمر ناهز 57 عاما، ثم تم تشييع جثمانه من مسجد المشير بالتجمع الخامس، عقب صلاة الظهر الخميس الماضي، قبل أن يجري دفنه في مقابر الأسرة بوادي الراحة.

وقد نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ياسر رزق موضحا أنه عاني من 4 أزمات قلبية خلال 10 أيام، وأنه أسر له بهذا الموضوع، أثناء المشاركة في منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ خلال الشهر الجاري.

وقبل أيام، أعلن الراحل عن كتابه «رياح الخماسين»، بحضور عدد من الإعلاميين والسياسيين، وهو من مواليد مدينة الإسماعيلية عام 1965، تخرج في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ترأس تحرير عدد من الصحف الحكومية والخاصة، أبرزها «الأخبار، مجلة الإذاعة والتليفزيون، والمصري اليوم».