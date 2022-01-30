«مبادئ السيناريو» في ثاني أيام «السينما بين يديك» بمعرض الكتاب

ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 المنفذة تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، عقدت ثاني محاضرات مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين يديك» والذي تنفذه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بقاعة ابدأ حلمك بلازا 1.

عقدت اليوم الأحد ثاني أيام الفعاليات بمحاضرة عن «مبادئ السيناريو السينمائي» للدكتور أشرف محمد، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما.

تفاصيل ورشة السينما بمعرض الكتاب

والذي استهل حديثه بشرح مفهوم السيناريو باعتباره أولى خطوات صناعة الفيلم لسرد الفكرة وتجسيدها على الورق قبل تحويله للصورة، كما أنه حكى بالصور لقصة ما في أذهان المؤلف، كما يجب أن يتميز السيناريست بعين ناقده لمؤلفاته وذهن يقظ مليء بالأفكار والمعلومات، وقارئ جيد وكثير الدراسة والاطلاع لكل ما يستجد من أحداث وقضايا تهم الرأي العام وتجذب الجمهور.

وانتهت المحاضره بقراءة لفن السينما من خلال الفيلم الأجنبي Bridge of spies والذي تم إنتاجه باللغة الإنجليزية في عام 2015، وحصل على جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، كما أنه ينتمي لنوعية أفلام الجاسوسية والإثارة التي تناولت وقائع الجاسوسية بقالب درامي تم تناوله دراميا لقضية التجسس.

يذكر أنها المرة الأولى التي تنفذ ورش عن الفن السابع ومشتملاته بمعرض الكتاب بهدف تقديم محتوى فني ثقافي لاكتشاف نجم في مجال السينما أو أي فرع من فروعها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتستمر فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى يوم 7 فبراير المقبل، ويشارك فيها 1063 ناشرا من 51 دولة تمثل قارات العالم، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، وتم اختيار يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.