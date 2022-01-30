«صواري» الإسكندرية: الانتهاء من تنفيذ العمارات السكنية في 2023

قال المهندس أحمد إبراهيم، المشرف على التجمع العمراني «صواري» بغرب كارفور الإسكندرية، إن مشروع التجمع العمراني بغرب كارفور هو أحد المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير المخطط العام لمدينة الإسكندرية، وتقوم بتنفيذه هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.

«إبراهيم»: المشروع صدر له قرار جمهوري

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ذلك المشروع صدر له قرار جمهوري حمل رقم 225 لعام 2019 ويتكون من جزئين أساسيين، أحداهما تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن الجزء الخاص، ويتكون من 64 برجا سكنيا 3086 وحدة سكنية بلغ نسبة التنفيذ بهم 45%، بخلاف مشروعات الفيلات المقامة على مساحة 60 فدان وتم إنجاز 25% من تلك المشاريع هناك، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة مع الشركات المدنية والهيئة الهندسية على باقي مساحة المشروع والتي تمتد لـ225 فدانا بواقع 49 مشروعا.

«إبراهيم»: الانتهاء من إنجاز المشروعات بحلول عام 2023

وأكد أنه ومن المفترض الانتهاء من إنجاز تلك المشروعات بحلول عام 2023 العمارات السكنية، حتى تبدأ مراحل تسليم المشروع بالنسبة للعمارات السكنية بداية من عام 2023 وحتى منتصف ذلك العام لتسكين العمارات والفيلات.

وتابع: «المخطط العام لمشروع صواري مش سكني فقط ولكن فيه مناطق متعدده الاستعمالات ومناطق أخرى إدارية وتجارية، كما ويحتوى على نادي بمساحة 15 فدانا، والمشروع ليه واجهة بحوالي 2 كليو متر مواجهة على بحيرة مريوط».