أسعار العملات اليوم الأحد 30-1-2022 في مصر

اليورو والدولار من الأورق المالية التي يحرص قطاع عريض من المواطنين داخل مصر والوطن العربي على متابعتها لتعلقها بالاقتصاد المتعلق بحركة التجارة فضلًا عن تحكمها بالتصدير والاستيراد بين الدول بعضها، فضلا عن الكثير من أصحاب تغيير العملات ينشغلون بمعرفة أسعار العملات اليوم.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أسعار العملات اليوم في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

واستطاع سعر الدولار أن يسجل ثباته في عدد من البنوك، إذ سجل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أما العملة الإماراتية الدرهم فسجلت في البنك الأهلي المصري 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، بينما وصل سعره في المصرف المتحد لتصل إلى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وشهد سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الأحد، في مصرف المتحد إلى نحو 21 .31 جنيه للشراء، ونحو 21.13 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك الإسكندرية نحو 20.9 جنيه للشراء، ونحو 21.16 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 20.90 جنيه للشراء، ونحو 21.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

وجاءت العملة الثانية على مستوى العالم وهي اليورو لتسجل حالة من التباين إذ إنّه سجل اليوم في المصرف المتحد نحو 17.65 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية نحو 17.93 للشراء وسعر 17.60 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 17.39 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وأخيرًا جاءت عملة الرياض لتسجل في بنك قناة السويس نحو 4.15جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل اليوم الأحد في البنك الأهلي نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وبلغ سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 4.15 جنيه للشراء وسعر 4.2 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.