محمد بركات: «لاعيبتنا رجالة.. وكلها خطوتين ونرجع ببطولة غالية علينا»

هنأ محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي ولاعب المنتخب الوطني الأسبق، الشعب المصري، بتأهل منتخبنا الوطني إلى المربع الذهبي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين لهدف، قائلا: «الحمد لله إن ربنا كاتب لنا الفرحة الحلوة دي، واللاعبين رجالة وقدموا مباراة كبيرة أفضل مما حدث أمام كوت ديفوار».

وأضاف بركات، في تصريحات تلفزيونية: «الناس هتطمع بزيادة، وخاصة أننا كمصريين عندنا طمع بصفة عامة في الرياضة والكرة بصفة خاصة، وعندنا لاعيبة رجالة وكلها خطوتين ونرجع ببطولة غالية علينا».

اللاعبون مطالبون بالهدوء

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، أن حكم المباراة احتسب أخطاء كثيرة غير مستحقة على المنتخب الوطني، لكن هذه الأمور واردة في عالم كرة القدم، وكل اللاعبين مطالبون بأعلى درجات الهدوء لأن أي انفعال يجعلهم يفقدون تركيزهم.

إشادة بكارلوس كيروش

وأعرب محمد بركات، عن تمنيه وصول المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني كارلوس كيروش بلاعبيه إلى حالة استشفائية جيدة قبل مباراة المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والضيافة في مساء الخميس، مقدما التحية له: «أحييه تحية كبيرة على رؤيته وقراءته للمباراة، قدم مباراة كبيرة على غرار ما حدث أمام كوت ديفوار، ومثلما انتقدناه في فترة من الفترات، يجب أن نشيد به».

ولفت إلى أن قراءة كيروش للمباراة كانت مميزة للغاية، واستطاع إيقاف خطورة لاعبي كوت ديفوار والكاميرون، قائلا: «بإذن الله نقدر نوقف خطورة لاعبي الكاميرون، وصعب أختار نجم المباراة، وكل اللاعبين يستحقون الجائزة».