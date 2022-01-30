«ركية فحم» تنهي حياة عامل وزوجته اختناقا أثناء التدفئة في شبين القناطر

لقي عامل بمصنع زجاج، وزوجته «ربة منزل»، مصرعهما، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، نتيجة إصابتهما بحالة اختناق بسبب التدفئة بواسطة وعاء به فحم «ركية»، وغلق منافذ الغرفة المتواجدين بها.

بلاغ بمصرع زوجين

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ من شخص بالعثور على جثة والده وزوجته متوفيين بغرفة نومهما نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون بسبب التدفئة بواسطة «ركية فحم».

تفاصيل مصرع زوجين بشبين القناطر

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور «إ س ك»، 22 سنة، على جثة والده «س ك ن»، 42 سنة، عامل بمصنع زجاج، وزوجته «ف س ح»، 35 سنة، ربة منزل، داخل غرفة نومهما، دون ثمة إصابات ظاهرية ووجود كافة متعلقاتهما، عدا كسر بباب الشقة خلال محاولة نجله الدخول لهما لعدم استجابتهما للطرق عليه.

وبتفتيش مكان الواقعة تبين وجود وعاء صاج به كمية من الفحم بغرض التدفئة «ركية فحم» مع غلق كافة منافذ الغرفة، مما تسبب في اختناقهما واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.