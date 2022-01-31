مصرع 19 شخصا جراء أمطار غزيرة في ساوباولو البرازيلية

لقى ما لا يقل عن 19 شخصا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة، أمس الأحد في جنوب شرقي البرازيل، وقال حاكم ولاية ساو باولو، جواو دوريا، عبر «تويتر»، إنّ الولاية تجري عملية إنقاذ، وصدرت أوامر بتخصيص أموال لمساعدة الضحايا.

وكانت السلطات المحلية، أعلنت في وقت سابق، سقوط نحو 115 مم من الأمطار في بعض المناطق خلال 12 ساعة، كما ألغت السلطات البرازيلية، أمس الأحد، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بسبب الوضع الصعب.

من جانبها، أوضحت قناة «جلوبو» التلفزيونية البرازيلية، أنّ الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية، ما أدى إلى تهدّم وسقوط مبانٍ سكنية في عدة بلديات بالولاية.

فيضان نهر جاكيري يتسبب في غمر المياه ببلدة فرانكو دا روشا

وأجبرت المياه المرتفعة نحو 500 ألف أسرة على ترك منازلهم مطلع الأسبوع، فيما غمرت المياه بلدة فرانكو دا روشا عندما فاض نهر جاكيري ونهر ريبيراو ايزوبيو، وفي بارو تسببت الأمطار بفتح حفرة في منتصف الطريق.

بدوره، أعلن حاكم ولاية ساو باولو جواو دوريا، منح ما يعادل 2.8 مليون دولار من المساعدات المالية للمدن المتضررة، وفقا لما ذكرته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

وفي سياق متصل، ذكرت إدارة الإطفاء المحلية، أنّه من بين الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء العواصف 11 بالغا و7 أطفال، بينما اضطرت نحو 500 أسرة إلى الفرار من منازلهم، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

إلغاء نحو 1400 رحلة طيران أمريكية بسبب عاصفة شتوية

وفي الولايات المتحدة، ألغت السلطات نحو 1400 رحلة طيران أمريكية، أمس الأحد، بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية شمال شرقي البلاد، أمس الأول السبت.

وأعلنت العديد من الولايات الأمريكية حالة الطوارئ بسبب العاصفة التي تشكلت في المحيط الأطلسي قبالة كارولاينا.

وأشار موقع «فلايت أوير»، الذي يرصد حركة الطيران، إلى أنّ إجمالي عدد الرحلات الجوية التي أُلغيت في نطاق الولايات المتحدة، داخلها أو خارجها، بلغ نحو 1400 رحلة، فيما أظهرت البيانات، أنّ نحو 647 رحلة طيران أُخرى لها علاقة بالولايات المتحدة تأجلت.

وأُلغيت أكثر من 200 رحلة طيران أمس الأحد، في مطاري لاجوارديا وجون كنيدي الدولي بمدينة نيويورك ومطار بوسطن لوجان الدولي.

وفي سياق متصل، قالت حاكمة «ولاية نيويورك»، كاثي هوشول، لمحطة تلفزيون «دبليو.سي.بي.إس»، أمس الأحد، إنّ بلدة إسليب في «لونج أيلاند» بنيويورك هي الأكثر تضررا على مستوى الولاية.

مصرع 4 أشخاص على الأقل جراء عاصفة ضربت 3 دول أوروبية

وفي أوروبا، لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب آخرون حين ضربت عاصفة ألمانيا والتشيك وبولندا ترافقت مع رياح قوية، متسببة باقتلاع أشجار وفوضى في حركة النقل.

وفي اليونان، أفشل برلمان البلاد، مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة المحافظة، التي طُرحت بسبب طريقة مواجهتها للفوضى التي نجمت عن عاصفة ثلجية قوية ضربت البلاد الإثنين الماضي.