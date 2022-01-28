وزيرة الهجرة: مصر حريصة على كرامة المواطنين بالخارج وهاتفي متاح دائما

قالت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عدد المصريين بالخارج، يتراوح بين 10 إلى 14 مليون، وهناك طرق مختلفة للتواصل معهم.

وأضافت «مكرم»، خلال لقائها مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يمكن للمصريين بالخارج التواصل مع الوزيرة شخصيا، سواء من خلال صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الايميل، أو رقم الهاتف، وغيرها من الوسائل الوسيطة.

يمكن للمصريين بالخارج التواصل معي شخصيا

أردفت أن رقم هاتفها متواجد مع مختلف المصريين بالخارج، ومتاح طوال الوقت، للاتصال بها عند التعرض لأي مشكلة، موضحة أن هناك جروبات على تطبيق واتساب، أطلقتها الوزارة، يمكن من خلال لأي مصري بالخارج التواصل مع الوزيرة حال التعرض لمشكلات، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على كرامة المواطن بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة أن مشاركة شباب المصريين بالخارج في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ كان له له أثر إيجابي وصدى طيب، وحضور القيادة السياسية علامة كبيرة عن الجمهورية الجديدة، ومشاركة الشباب في صنع القرار وليس فقط لمجرد المشاركة.

وأوضحت أن استقطاب الجهات المتطرفة للمصريين بالخارج هدفه تغيير وجهة نظر الشباب العامة عن بلدهم، وكان هناك فترة تتم فيها عمليات إرهابية في أوروبية منفذيها من الجيل الثاني والثالث، «بيكون المنفذ فرنساوي على سبيل المثال لكن أصله عربي».

نتعاون مع وزارة الدفاع في تصحيح المفاهيم المضللة بعقول المصريين بالخارج

ولفتت أن وزارة الهجرة انتبهت لهذا الموضوع «خوفنا على ولادنا»، خاصة أنه من السهل استقطابهم مع تواجد جماعة الإخوان ولذلك هم عرضة لهذا الاستقطاب سواء تكفيري أو ضد توجهات الدولة.