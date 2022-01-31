تكاثر السحب بسماء الإسكندرية وتوقعات بأمطار تصل شدتها لـ50%

شهد طقس الإسكندرية، غائم جزئياً مع توقعات بتساقط الأمطار المتوسطة والخفيفة على مدار ساعات اليوم، بنسبة تصل ما بين 40 - 50%، مع الاستمرار في إعلان حالة الطوارئ على المحافظة ورفع درجة الاستعداد وانتشار سيارات الصرف الصحي على أنحاء المحافظة للتعامل مع التوقعات.

أمطار الإسكندرية اليوم

ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطه الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 40-50 % تقريبا، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها إلى 40-50 كم / ساعة وارتفاع الموج على البحر المتوسط 1.5 - 2.5 متر تقريبا.

صرف الإسكندرية نتعامل مع مياه الأمطار فور تساقطها

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم التعامل السريع مع كافة تراكمات المياه في الشوارع وذلك بعد تساقط الأمطار الخفيفة بالأمس مع سحب كافة المياه المتراكمة ولم تشهد المدينة أي تعطل لحركة المرور أو تزاحم وتمت السيطرة على الوضع، مع استمرار تواجد وانتشار السيارات في الشوارع من أجل سحب المياه في الشوارع والتعامل السريع مع أي تراكمات من قبل تساقط الأمطار.

وأشار إلى أن العمال في الشوارع منذ 10 أكثر مع بداية هطول الأمطار مع مراجعة الخطة يوميا من أجل التواجد في البؤر الساخنة التي تشهد تراكمات للمياه، لافتاً إلى أن البرودة أشد من الأمطار وبيتم التواجد في الشوارع على مدار اليوم للتدخل السريع خاصة في ظل تواجد المواطنين في الشوارع بسبب أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.