الإسكندرية تعلن الطوارئ لمواجهة الأمطار.. «مياه الأمواج خرجت للشوارع»

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسًا غير مستقر مع استمرار هطول الأمطار متوسطة الشدة بنسبة ما بين 40 إلى 60% وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد، بسوء الأحوال الجوية على المدينة الساحلية، مع استمرار هبوب الكتل الهوائية والإحساس بالبرودة وحالة من الصقيع.

أمطار على الإسكندرية

واجتاحت مدينة الإسكندرية، مساء أمس، أمطار خفيفة على مناطق وسط وشرق المدينة، حيث هطلت الأمطار بكثافة متوسطة على مناطق وسط، مع تساقط الأمطار الخفيفة على المعمورة وطوسون وغرب ومتوسطة على العامرية والعجمي غرب المحافظة، مع الاستمرار في إعلان حالة الطوارئ القصوى في المحافظة، لاستقبال الأمطار المتوسطة المتوقع تساقطها على مدار اليوم في أماكن متفرقة بالمحافظة.

الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى

وأعلنت شركة الصرف الصحي في المحافظة، إنه وفقاً للتوقعات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع اليوم تساقط أمطار متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث ما بين 50-60% تقريبا على أن تخف تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، مع نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5 - 3.5 متراً، وخروجها إلى الشوارع.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، في بيان، أنه تم التعامل السريع مع كافة تراكمات المياه في الشوارع وسحب كافة المياه المتراكمة ولم تشهد المدينة أي تعطل لحركة المرور أو تزاحم وتمت السيطرة على الوضع خاصة بالأمس، مع استمرار تواجد وانتشار السيارات في الشوارع من أجل سحب المياه في الشوارع والتعامل السريع مع أي تراكمات من قبل تساقط الأمطار.

وأوضح أن العمال في الشوارع منذ أسبوع مع بداية هطول الأمطار مع مراجعة الخطة يوميا من أجل التواجد في البؤر الساخنة التي تشهد تراكمات للمياه.