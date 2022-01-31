تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق في القاهرة الجديدة

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنّه جرى تنفيذ 27 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بحملات مكثفة بالتجمع الخامس والامتداد الشرقي، لمخالفة تغيير النشاط وعدم وجود رخصة تشغيل، وتنفيذ حملات ليلية مفاجئة للقضاء على الإشغالات والمخالفات الموجودة في المدينة.

ضبط 10 وحدات تحولت من سكنية إلى إدارية

من جانبه، أوضح المهندس خالد رجب، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة لمنطقة الامتداد، أنّه جرى تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ10 وحدات مخالفة حولت النشاط من سكني إلى إداري، إضافة إلى غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لعدد من المحلات للعمل دون رخصة تشغيل، وتنفيذ 10 قرارات بحضور مدير إدارة التنمية وإدارة الأمن بالامتداد وبالتعاون مع شرطة التعمير.

حملات لضبط الشارع

وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد عبدالمقصود، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، شن حملات لضبط الشارع وغلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء بالحيين الأول والثاني ومركز خدمات التجمع الخامس، لمخالفة النشاط وعدم وجود رخصة تشغيل، وجرى تنفيذ القرارات بحضور مسؤولي إدارتي التنمية والأمن بالتجمع الخامس، وبالتعاون مع شرطة التعمير.

كما جرى تنفيذ عدة حملات على الإشغالات بالمحاور الرئيسية والأحياء الداخلية في التجمعات الأول والثالث والخامس، تحت إشراف مباشر من نواب رئيس الجهاز ومديري التنمية ومديري الأمن بالجهاز.