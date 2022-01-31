تلميذ يشوه زميله في امتحانات الابتدائية بالإسكندرية.. «100 غرزة وعمليات جراحية»

اعتدى تلميذ في الصف السادس الابتدائي بمدرسة طوسون الابتدائية التابعة لإدارة المنتزة التعليمية شرق الإسكندرية، زميله مستخدما سلاح أبيض «كتر» ما تسبب في جروح قطعية استعدت جراحة عاجلة بـ100 غرزة جراحية، بالإضافة إلى عمليات في الرقبة واليد اليسري والذقن، وذلك خلال مشاجرة بينهما في امتحانات الشهادة الابتدائية.

تفاصيل اعتداء تلميذ على زميله بسلاح أبيض

بدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة بوصول طالب بالصف السادس الابتدائي إلى المستشفى العام مصابا بجروح قطعية نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.

وانتقل ضباط قسم شرطة المنتزة إلى المستشفى وبسؤال الطالب المصاب، أكد قيام زميل له بالمدرسة بالتعدي عليه بآلة حادة «كتر» كان بحوزته، وذلك عقب دخولهما امتحان الترم الأول في المدرسة نتيجة مشادة كلامية حدثت بينهما، حيث فوجئ بأن زميله يشهر السلاح فى وجه وقام بالتعدي عليه وإصابته في الرقبة والذقن واليد اليسري وتحرر محضر بالواقعة.

عمليات جراحية للتلميذ المصاب

وتبين أن والد التلميذ المصاب تلقي اتصالا هاتفيا من أحد المدرسين بالمدرسة أخبره خلاله بإصابة نجله على يد زميله، واستعدت الإصابات القطعية في الرقبة واليد اليسري والذقن إجراء عمليات جراحية للطالب المصاب بـ100غرزة جراحية خارجية وداخلية.

وطالب والد التلميذ المصاب معرفة كيفية دخول تلميذ في الصف السادس الابتدائي إلى المدرسة وبحوزته سلاح أبيض «كتر» ما تسبب في إصابة نجله وإثارة حالة من الرعب داخل المدرسة بسبب الواقعة التي كانت قد تنهى حياة نجله بسب طالب متهور يحمل سلاح أبيض دخل المدرسة.