طلاب «ثانية ثانوي» يؤدون الامتحان في 3 مواد.. والإعدادية في الجبر والإحصاء

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، أداء امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2021-2022، حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ، طبقا لجدول وزارة التربية والتعليم.

ويؤدي طلاب «ثانية ثانوي» اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الساعة التاسعة صباحا لمدة ساعتان، ويبدأ امتحان الفيزياء شعبة علمي الساعة الحادية عشر ونصف ويستمر لمدة ساعتان، ويبدأ امتحان التاريخ شعبة أدبي الساعة الحادية عشر ونصف ويستمر لمدة ساعتان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات، ورقيًا بنظام الأوبن بوك في المدارس بلجان مؤمَّنة ومراقبة، مؤكدة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد بين الطلاب.

مواصفات امتحان الفيزياء لثانية ثانوي.. 12 درجة للفهم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان الفيزياء لطلاب الصف الثاني الثانوي، والتي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي كالتالي:-

- المستويات المعرفية للفهم إلى 40% فهما بمجموع 12 درجة.

- المستويات المعرفية للتطبيق 40% بمجموع 12 درجة.

- المستويات المعرفية للتحليل 20% بمجموع 6 درجات.

- وضع 70% من الامتحان أسئلة اختيار من المتعدد بمجموع درجات 21 درجة.

- وضع 30% أسئلة مقالية قصيرة، بمجموع درجات 9 درجات.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء

لليوم الرابع علي التوالي، يواصل طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات نصف العام 2022، حيث يؤدي اليوم، طلاب الص الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، امتحان مادة اللغة الأجنبية حيث يبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر لمدة ساعتين.

فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، اليوم امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحاً، وامتحان مادة التربية الفنية من الحادية عشر صباحاً وحتي الواحدة ونصف ظهرا.