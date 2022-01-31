استبعاد رئيس لجنة الشهادة الإعدادية بالحمام وإحالته للتحقيق

قرر عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح؛ منذ قليل؛ استبعاد رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية في مدرسة الحمام للتعليم الأساسي شرق مرئية مطروح، وإحالته للتحقيق لعدم انضباط اللجنة والإهمال في أداء واجباته الوظيفية المنوط بها.

وكيل تعليم مطروح يتابع الامتحانات

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة ميدانية مفاجأة؛ اليوم الإثنين؛ لمتابعة سير وانتظام العملية الامتحانية بمدارس مدينة الحمام شرق المحافظة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة حسن سير وانتظام العملية الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية.

وتابع وكيل الوزارة لجنة مدرسة الحمام للتعليم الأساسي التي يؤدى بها الطلاب امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين، حيث لاحظ وكيل الوزارة خلال زيارته عدم انضباط العملية الامتحانية داخل اللجنة، وكذلك عدم قيام رئيس اللجنة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعزل أحد الطلاب لشعوره بارتفاع في درجة الحرارة، والذي أمر بعزله على الفور.

وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

متابعة امتحانات الصف الأول الثانوي

وخلال الزيارة أطمأن وكيل الوزارة من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها وأن أسئلة الامتحان شملت معظم أجزاء المنهج الذي تم دراسته خلال الفصل الدراسي الأول.

كما تابع وكيل تعليم مطروح انتظام امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الحمام الثانوية بنات والتي أدت الطالبات فيها الامتحان في مادة الفيزياء فترة أولى لمدة ساعة ونصف ومادة الفلسفة فترة ثانية لمدة ساعة ونصف أيضا.

وأطمأن من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية و مطابقتها للمواصفات الفنية الواردة من المركز القومي للامتحانات وما تم دراسته طوال الفصل الدراسي الأول وكذلك خلو الورقة من الأخطاء المطبعية، موجهاً مديرة المدرسة بتوزيع ورقة المفاهيم على الطالبات.

وشدد وكيل تعليم مطروح على أهمية تحقيق التباعد الاجتماعي الأمن بين الطالبات وتوفير مصادر جيده للتهوية داخل لجان الامتحان؛ كما شدد على عدم اصطحاب المعلمين أو الطلاب للهاتف المحمول داخل اللجان و ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.